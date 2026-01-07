« Un futur sans pandémie ? Leçons de la Covid-19 »: Leçon inaugurale du Professeur Moussa Seydi à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) le jeudi 8 janvier 2026

Pour l’année académique 2025-2026, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) invite le médecin et professeur Moussa Seydi, un de ses plus éminents chercheurs, à prononcer une leçon inaugurale le jeudi 8 janvier 2025.

À partir de 2019, la maladie au coronavirus 2019 (la Covid-19) a plongé le monde dans le chaos et la désolation, causant globalement plus de 7 millions de décès jusqu’à avril 2024 (chiffres compilés par Worldometer, un site développé par une équipe multidisciplinaire indépendante spécialisées dans les statistiques mondiales).

Pr Moussa Seydi a été en première ligne dans la lutte contre la Covid-19 au Sénégal, dont le premier cas a été enregistré en mars 2020. Membre du Comité national de gestion des épidémies, Pr Seydi est responsable de la prise en charge de tous les malades de Covid-19 dans le pays, qui recense un faible taux de décès par rapport à des Nations disposant de plus de moyens et de plus de personnels (jusqu’à avril 2024, moins de 2.000 morts de la Covid-19, d’après les chiffres compilés de Worldometer). Ce qui vaut au Sénégal d’être salué par des spécialistes et experts pour la « diligence » et la « réactivité » de son système de santé face à cette pandémie.

Le futur du monde sera-t-il sans pandémie ? Quelles leçons tirer de la Covid-19 ? Ce sont les questions qu’abordera à l’occasion de sa leçon inaugurale Pr Moussa Seydi, par ailleurs chef du Service des Maladies infectieuses et tropicales du Centre hospitalier national universitaire de Fann, à Dakar.

Le recteur de l’UCAD, Pr Alioune Badara Kandji, a le plaisir d’inviter la communauté universitaire, le public, les journalistes et toutes les personnes intéressées par cette conférence de haute facture. Des moments de portée académique mais aussi de leçons pour la vie de la part d’un scientifique émérite à l’humilité légendaire qui a toujours voulu « servir la société sans calcul ».

À propos du conférencier

Moussa Seydi est un professeur de classe exceptionnelle à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Il est également spécialisé en parasitologie, en maladies infectieuses et tropicales, entre autres domaines d’expertises médicale.

Pr Seydi est le chef du Service des Maladies infectieuses et tropicales au Centre hospitalier universitaire de Fann. Il est membre des Comité national de gestion des épidémies et du Comité consultatif pour la vaccination au Sénégal.

Il est par ailleurs professeur associé à l’Université de Washington et membres de plusieurs sociétés savantes au Sénégal et dans le monde. Il a également à son actif plus de 500 publications et communications comme auteur ou co-auteur, et il participe en tant que responsable principal à plus d’une trentaine de projets de recherche avec des universités, hôpitaux et instituts à travers le monde, notamment aux États-Unis.

Pr Moussa Seydi s’est battu pour doter le Sénégal d’un Service des Maladies infectieuses et tropicales flambant neuf, inauguré fin décembre 2020. Il a reçu plusieurs distinctions honorifiques et il figure dans plusieurs classements de personnalités marquantes dans son au Sénégal et à l’étranger.