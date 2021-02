Premier League: Après ses débuts avec West Brom, Mbaye Diagne livre ses premières impressions…

L’international sénégalais a fait ses débuts pour les Baggies lors du match nul 2-2 de samedi contre Fulham, moins de 24 heures après avoir été prêté jusqu’à la fin de la saison par les géants turcs.

Diagne a inscrit 51 buts en 64 matches de Super Lig turque pour Kasimpasa puis Galatasaray, dont neuf lors de ses huit dernières apparitions pour ce dernier. Et l’attaquant sénégalais de 29 ans pense qu’il a ce qu’il faut pour marquer des buts dans une ligue dans laquelle il a toujours rêvé de jouer.

Un rêve qui se réalise

«Je suis très heureux d’être ici à West Bromwich Albion. Mon rêve a toujours été de jouer en Premier League. J’ai travaillé dur et j’ai eu la possibilité de réaliser mon rêve. Je vais tout donner. Je connais l’intérêt du club pour moi depuis environ trois semaines maintenant. J’ai beaucoup d’amis qui jouent en Premier League. Comme je l’ai déjà dit, jouer ici a toujours été un rêve et je suis vraiment ravi d’avoir cette chance. Je ferai de mon mieux pour rendre les fans de West Bromwich Albion heureux », a-t-il d’emblée déclaré, avant de revenir sur comment il a été accueilli par le vestiaire.

Intégration

«C’était un peu étrange de rencontrer mes coéquipiers si près du match de samedi, mais ils ont été gentils avec moi et m’ont aidé à m’intégrer. Ce n’était pas facile, mais j’ai fait de mon mieux contre Fulham. Physiquement, je n’ai aucun problème. C’était mon premier match en Premier League et il me faudra un peu de temps pour comprendre comment l’équipe joue et comment chacun des joueurs aime jouer, ainsi que la tactique. Mais le football, c’est le football. Cela ne change pas. Je dois juste essayer de faire mon travail qui est de marquer des buts et de bien jouer pour l’équipe », poursuit l’ancien pensionnaire de la Turquie qui revient sur le niveau du championnat anglais.

Niveau de la Premier League

« J’ai réussi à marquer beaucoup de buts pour Galatasaray. Je connais la ligue turque et j’y ai marqué beaucoup de buts. Je suis très heureux d’avoir ces stats. J’étais convaincu que j’allais marquer à chaque match et que nous allions gagner. Mais c’est la Premier League League et c’est un autre niveau. Un pas en avant. Je veux obtenir les mêmes résultats et je veux continuer à marquer des buts. Je suis convaincu que je peux marquer des buts ici. C’est moi. J’ai besoin de marquer et j’ai besoin d’aider l’équipe. Si je peux marquer des buts, je peux aider l’équipe. Je veux nous aider à rester en Premier League », a-t-il conclu.