Affaire Amadou Sall – Wally Seck : le fils de l’ex-Premier ministre Amadou Ba entendu par la DIC

Selon des informations relayées par la journaliste Thioro Mandela dans sa page Facebook , l’enquête en cours autour du dossier impliquant Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall, et l’artiste Wally Seck connaîtrait de nouveaux rebondissements.

D’après cette source, Ibrahima Ba, le fils de l’ancien Premier ministre Amadou Ba, serait actuellement entendu par la Division des Investigations Criminelles (DIC). Mais ce n’est pas tout : Saliou Sylla, déjà arrêté dans le cadre de cette affaire, a révélé le nom d’un autre acteur majeur du secteur financier, Seydou Dia d’ECOBANK, recherché activement par la DIC. Cette révélation pourrait constituer une nouvelle pièce maîtresse dans l’enquête sur les flux financiers suspectés.