Questions écrites: Le ministère de la Santé sort du silence et répond à Guy Marius Sagna

Après plusieurs mois de silence, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a finalement apporté des réponses aux questions écrites du député Guy Marius Sagna. Ce dernier avait dénoncé à plusieurs reprises le refus du ministère de s’exprimer sur certains dossiers sensibles, notamment l’affaire du directeur général de l’ Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP), épinglé pour “trafic de médicaments” ou encore le scandale lié aux couches SOFTCARE.

Cette fois-ci, quatre préoccupations majeures ont reçu des éclaircissements.

1. Les 256 agents de la Fondation Buffet

Le ministère indique que ces agents ont été recrutés dans le cadre d’un projet initialement prévu pour s’achever le 31 juillet 2025. Une prolongation a été accordée jusqu’au 31 décembre 2025. Tous les arriérés de salaire ont été réglés, selon les autorités sanitaires.

2. Les salaires des agents du PIC 4

Concernant les retards de paiement constatés, le ministère affirme que la situation a été régularisée et que les salaires ont été versés.

3. L’affectation d’un médecin à Dabo (Kolda)

Le retard dans l’affectation d’un médecin au centre de santé de niveau 1 de la commune de Dabo s’explique, selon le ministère, par des contraintes liées à la disponibilité des ressources humaines. Le district sanitaire de Kolda et le ministère assurent que le processus de recrutement et d’affectation est en cours de finalisation.

4. Les internes et anciens internes des hôpitaux

Le ministère rappelle que leur recrutement dans la fonction publique n’est pas automatique et relève de la compétence du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Transformation du service public.

Par ailleurs, il précise qu’un entrepreneur a été sélectionné le 11 août 2025 pour la réhabilitation du logement des internes de l’hôpital Fann, pour un montant de 202 268 508 FCFA financé par la BCI. Les travaux, prévus sur huit mois, sont toutefois à l’arrêt en raison d’un manque de crédit, compromettant l’échéancier initial.

Un silence qui interroge

Si ces réponses apportent un début de clarification sur certains dossiers, elles ne dissipent pas les interrogations du député Guy Marius Sagna. Les affaires sensibles, comme le trafic de médicaments ou le scandale SOFTCARE, restent sans explication officielle.