Étudiante décédée au Maroc, une autre dans le coma, voiture louée : ce que vous ignorez sur l’accident

Quatre étudiants sénégalais qui se rendaient à Tanger (Maroc) pour suivre Sénégal-Soudan (3-1), premier huitième de finale de la CAN 2025, samedi dernier, ont été victimes d’un accident de la route. D’après le récit de L’Observateur, le drame est survenu «à la sortie de la tour de Kénitra». Bilan : un mort et trois blessés dont un dans le coma.

Le quotidien du Groupe futurs médias informe que la victime décédée se nomme Aïda Samb. Celle dans le coma, Fatou KeÏta Ouattara. Mamadou Thioub, qui conduisait la voiture, prise en location par les quatre, s’est cassé le bras tandis que Gora Guèye est grièvement blessé, complète le journal.

La même source rapporte que la dépouille de Aïda Samb a été transférée à la morgue de Kénitra «en attendant la fin des enquêtes judiciaires et de l’autopsie, préalable à son rapatriement au Sénégal».