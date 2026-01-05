« Justice pour les martyrs, vérité sans concession » : le message ferme d’Ousmane Sonko dans les cités religieuses

En tournée dans les cités religieuses de Touba, Darou Mouhty et Khelcom, le Premier ministre Ousmane Sonko a délivré un message axé sur la justice, la vérité et la reddition des comptes. Devant des autorités religieuses ainsi que des familles de victimes, le chef du gouvernement a réitéré son attachement à une justice équitable pour les martyrs et à un processus de reddition des comptes qu’il souhaite « sans concession ».



Selon Ousmane Sonko, la justice constitue un pilier fondamental du Projet porté par son camp politique. « Le pouvoir ne me changera pas », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de préserver la probité et la vérité dans l’exercice de l’autorité publique.

Au cours de ses interventions, le leader du parti Pastef a également dressé un diagnostic qu’il qualifie de réaliste de la situation économique héritée. Sans éluder les difficultés, il a appelé les Sénégalais à faire preuve d’endurance et de patience face aux défis liés au redressement national, tout en assurant que les réformes engagées s’inscrivent dans une logique de rupture avec les pratiques du passé.