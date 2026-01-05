« Taxer l’indiscipline, restaurer l’ordre » : le ministre de l’Intérieur déploie la force conjointe Police-Gendarmerie dans la banlieue dakaroise

Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Mouhamadou Bamba Cissé a supervisé une importante opération de sécurisation menée conjointement par la Police nationale et la Gendarmerie dans la banlieue dakaroise.

Les forces de défense et de sécurité ont été massivement déployées sur le terrain, en particulier dans plusieurs zones considérées comme sensibles, notamment à Pikine et Guédiawaye. Cette présence renforcée s’inscrit dans une stratégie globale visant à relever durablement le niveau de sécurité dans la banlieue de Dakar, confrontée à divers défis en matière d’ordre public.

Au cours de cette opération, le Ministre Bamba CISSE a souligné l’urgence de la généralisation et de la systématisation des amendes forfaitaires en cas de non-respect du Code de la route. Selon lui, cette mesure vise à lutter plus efficacement contre l’indiscipline routière, qu’il a qualifiée de facteur aggravant de l’insécurité. Il a, à cet effet, appelé à « taxer l’indiscipline » afin de responsabiliser davantage les usagers de la route.

Par ailleurs, des instructions fermes ont été données pour juguler le phénomène des mouvements de foules violentes qui, à l’occasion de certains événements, s’en prennent aux populations et aux biens. Le Ministre a insisté sur la nécessité d’une réponse rapide, coordonnée et proportionnée des forces de sécurité afin de prévenir ces dérives et de protéger les citoyens.

En conclusion, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a salué le professionnalisme et l’engagement exemplaires des forces de défense et de sécurité, qu’il a félicités pour leur dévouement constant au service de la nation.