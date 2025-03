Revue presse Sénégal : Entre gouvernance, économie et société – Décryptage d’une actualité en mouvement

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce samedi 15 Mars 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Le Quotidien et Dakar Times mettent en avant les enjeux liés au Parlement et à la gouvernance stratégique. Ces titres soulignent l’importance de renforcer les institutions pour une meilleure gestion de l’État.

Lii Quotidien évoque la comparution du Dr Cheikh Dieng, révélant des tensions politiques et judiciaires persistantes.

Le Point s’intéresse à l’absentéisme des députés, un problème récurrent qui soulève des interrogations sur l’efficacité du Parlement.

Les débats autour de la gouvernance et du Parlement sénégalais mettent en évidence des défis persistants liés à la transparence et à l’efficacité institutionnelle. La nécessité de réformes pour renforcer la responsabilité des élus et assurer une meilleure gestion de l’État s’impose comme une priorité.

Économie et Finances

Le Démocrate questionne l’introduction d’une nouvelle taxe, avec un appel à un audit par Dr Cheikh Dieng.

Subateel rapporte une amélioration des exportations en janvier, signe d’un dynamisme économique.

Réussir met en lumière une corruption présumée à l’ambassade du Sénégal à Madrid.

L’économie sénégalaise est en pleine mutation, entre progression des exportations et questionnements autour de la fiscalité et de la gestion des fonds publics. Une approche équilibrée entre attractivité économique et rigueur financière est essentielle pour maintenir une croissance durable et inclusive.

Société et Faits Divers

Le Soleil attire l’attention sur la sauvegarde de l’île de Gorée, un patrimoine en danger.

Direct News met en avant l’importance des relations sociales dans un monde en crise.

Source A revient sur l’arrestation de dirigeants de SOORA, mettant en lumière des scandales financiers.

Les enjeux de préservation du patrimoine, de cohésion sociale et de lutte contre la corruption soulignent les défis multiples auxquels la société sénégalaise est confrontée. Un engagement renforcé des autorités et de la société civile est nécessaire pour garantir un développement harmonieux et équitable.

Sport

Record consacre sa Une à Assane Diao, jeune talent sénégalais évoluant en Espagne.

Stades et SunuSport rendent hommage à Mame Ndiambane, légende de la lutte sénégalaise disparue.

Le dynamisme du sport sénégalais, entre émergence de jeunes talents et reconnaissance des figures emblématiques, témoigne de son rôle central dans la fierté nationale. La valorisation et l’accompagnement des sportifs restent cruciaux pour renforcer l’influence du Sénégal sur la scène internationale.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.