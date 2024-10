Contribution : Rentrée scolaire avez-vous dit ? À quand la rentrée civique? (Par Habib Léon Ndiaye)

Le 07 octobre 2024, c’est officiellement la rentrée des classes.

Élèves hier, parents d’élèves aujourd’hui, nous connaissons tous l’engouement, le rituel, le refrain et la litanie des doléances qui rythment chaque début d’année scolaire.

Entre inscription, achat de fournitures, déficit en tables-bancs, en personnels enseignant, écoles inondées et abris provisoires, rien de nouveau sous le soleil. Toujours la même rengaine.. Peu importe, ce n’est point le sens de mon propos. Il est tout autre.

La rentrée scolaire, au-delà des manuels scolaires, des cours à dispenser et des murs des établissements, ouvre le cycle d’une nouvelle vie pour nos enfants faite, certes, de nouvelles acquisitions cognitives, mais surtout d’un pas supplémentaire dans leur processus de socialisation.

Aller à l’école, c’est aller à la rencontre des valeurs républicaines, des principes cardinaux qui servent de piliers et de ferment à notre vie en société.

L’école est le prolongement de notre société, de notre famille, l’enseignant, le délégataire de l’autorité parentale, voire étatique.

Ainsi, dans les salles de classe et les cours de récréation, se crée un espace de construction citoyenne, se forge le destin de toute une génération, se dessine le futur de notre nation et se bâtit l’édifice commun dont le vivre-ensemble constitue la pierre angulaire.

Dans les murs de nos écoles, sous le toit de nos salles de classe, face au spectre effrayant du tableau noir et au cadre enjoliveur des retrouvailles, s’unissent aux apprentissages et aux leçons scolaires quotidiennes, la signification d’une vie en communauté, l’amour pour la patrie, le sens du respect de l’autre et une vision partagée de l’inclusion par-delà nos différences ethniques, religieuses et nos origines sociales.

À nos enfants, nous traçons un chemin vers la connaissance qui s’accompagne d’une prise de conscience de leur responsabilité individuelle et collective dans l’édification d’une nation plus unie et plus juste.

Que retenons-nous, nous adultes, parents d’élèves, responsables publics, de tous ordres, d’une rentrée scolaire, de cette rentrée scolaire qui, fort opportunément, cette année, précède de quelques semaines une échéance électorale cruciale pour le devenir de notre démocratie ?

Quand, à l’image de nos enfants, emprunterions-nous les sentiers de la bienséance, du civisme, de l’amour pour notre pays et de notre bien-être collectif ?

Ne devrions-nous pas songer à une rentrée civique pour adultes que nous sommes ?

Bien choquant ou plutôt provocateur non ?

Eh bien la rentrée civique devrait, pour nous adultes, symboliser l’entrée dans un nouveau cycle de vie pour notre nation, un cycle où l’éducation, dans sa dimension holistique, deviendrait le socle d’un présent et le phare d’un avenir politique et social renouvelé, repensé.

Il s’agit, en termes plus familiers, d’une invite à nous inspirer des valeurs que nous inculquons aux plus jeunes dans nos écoles : respect, inclusion, civilité, amour et élégance dans les rapports humains.

Tout comme dans une salle de classe où le respect mutuel, l’acceptation de l’autre sont indispensables, malgré les divergences d’opinions et de croyances, nous devons, nous adultes, porter le flambeau du dialogue social et de l’interculturalité, de la contradiction constructive et de la compréhension mutuelle dans la gestion de la cité.

Réinventons nos rapports dans un esprit de service à la nation, en mettant en avant l’intérêt commun plutôt que les conflits personnels et les clivages partisans.

Tout comme les établissements scolaires ont leur règlement intérieur, dotons-nous d’un code de conduite politique et social basé sur le respect mutuel et l’élégance dans l’adversité.

Menons le débat public avec dignité, sincérité et responsabilité, élevons la qualité de nos échanges pour que la diversité de nos idées et opinions serve, non pas à nous diviser, mais à renforcer notre démocratie et notre vivre-ensemble.

Le civisme et l’exemplarité que nous enseignons à nos enfants dans les écoles doivent se refléter dans nos actions quotidiennes pour que notre pays se construise dans l’unité, la paix, la concorde et la prospérité partagée.

Bonne rentrée à tous et que cette année soit celle de la responsabilité citoyenne et de l’engagement de tous pour le bien commun.

Vive l’école républicaine !

Vive le Sénégal !

PS : « dans les rangs, tendez les bras, repos, fixe, gauche… », les anciens se souviendront. ( Je ne suis pas sûr de m’être bien souvenu du refrain matinal que répétaient solennellement nos maîtres avant que nous ne regagnions les classes).

Respect à tout le personnel enseignant !

Habib Léon Ndiaye