Tensions au Moyen-Orient : entretien téléphonique entre le Prince héritier saoudien et Diomaye

Son Altesse Royale le Prince héritier saoudien, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, a reçu un appel téléphonique du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a indiqué le ministère saoudien des Affaires étrangères.

Selon le communiqué, « les développements de la situation ont été passés en revue à la lumière de l’escalade militaire actuelle dans la région ».

La même source précise que « Son Excellence le Président a exprimé la solidarité avec le Royaume d’Arabie Saoudite face à l’agression à laquelle il a été confronté, confirmant le soutien et l’appui de son pays aux mesures prises par le Royaume afin de renforcer sa sécurité et sa stabilité ».

Cet entretien téléphonique intervient dans un contexte régional marqué par des tensions croissantes, et s’inscrit dans le cadre des relations diplomatiques entre Dakar et Riyad.