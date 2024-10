La justice marocaine n’a pas mis du temps à régler le différend qui a opposé le couple Macky Sall-Marième Faye Sall à leur compatriote, Aicha Camara. Comme révélé hier, en exclusivité, par Kéwoulo, la bonne dame âgée de 62 ans et résidant entre la France et le Sénégal s’est retrouvée dans le même avion que l’ancien président sénégalais, Macky Sall, son épouse et leur suite.

Choquée de s’etre retrouvée nez à nez avec ce couple présidentiel qui avait dirigé le Sénégal par une dictature sanglante, Aicha Camara s’était permise d’interpeller Macky Sall sur les raisons qui l’ont poussé à tuer des Sénégalais et fait vivre autant de calvaire à ses compatriotes. Piqué dans son honneur, le président Macky Sall a marmonné des mots inaudibles tout en baissant son regard vers ses chaussures. De l’autre côté, Marième Faye Sall qui assistait à cette scène insolite dans laquelle son mari semblait en mauvaise posture a décidé de laver l’affront fait à son mari.

«C’est ainsi que des insultes ont fusé des deux côtés, provoquant l’intervention des gardes du corps de l’ancien président sénégalais. Mais, aussi, de l’équipage du vol de la Royal Air Maroc. » Ont soufflé à Kéwoulo des sources ayant vécu la scène. Interpellée par les gardes du corps de Macky Sall aidé du personnel de la RAM, Mme Aicha Camara a été sortie de l’avion et présentée à la police marocaine.

“C’est pendant que j’étais en garde à vue que j’ai appris que Macky Sall avait porté plainte contre moi pour agression et injures. Et ses sbires ont profité de mon absence pour me charger devant les policiers. » A fait savoir Mme Camara. Cette affaire a causé un retard de 3 heures de l’avion qui devait rallier Paris. Laissant sa compatriote entre les mains des policiers du royaume chérifien, Macky Sall et son épouse ont pu regagner Paris tandis que Aicha Camara attendait de faire face au Procureur du Roi, ce lundi. Et après avoir passé la journée au palais de justice de Casablanca, Mme Aïcha Camara a été remise en liberté en fin d’après-midi. Elle passe la nuit dans un hôtel de Casablanca avant de rejoindre Paris, demain mardi 8 octobre….