Réputé pour sa voix griotte et son art oratoire, le communicateur traditionnel El Hadj Mansour Mbaye ne peut plus rester dans un silence de cathédrale, vu la situation politique cataclysmique du pays.

Selon lui, le président Macky Sall doit appeler toutes les forces vives de la nation autour d’une table pour discuter de l’intérêt du pays. “Le président doit encore appeler l’opposition et la société civile pour discuter encore, bien vrai qu’il avait fait une chose pareille. Mais il doit le refaire pour l’intérêt de la nation et des populations, parce que le Sénégal ne mérite pas une telle situation”, a-t-il fait savoir.

Il a par ailleurs fustigé le manque de respect notoire envers les guides religieux. Le communicateur traditionnel appelle à une jeunesse consciente et respectueuse pour un Sénégal meilleur.

“On doit respecter nos guides religieux et les autorités coutumières, et cultiver la paix et le culte du travail. Nul n’a le droit de plonger le pays dans le chaos. Le Sénégal n’appartient ni à Macky Sall ni à l’opposition. Nous devons tous protéger le Sénégal”, selon le président des communicateurs traditionnels.