Il y a 20 ans, le Sénégal réussissait un hold-up mondial en battant la France (1-0) en match d’ouverture de la coupe du monde 2002. 20 ans après, les Lions ont rendez-vous avec l’histoire. Les poulains de Aliou Cissé vont affronter the Three Lions de l’Angleterre en 8èmes de finale ce dimanche 4 décembre à partir de 19 heures GMT.

Meilleur joueur sénégalais de l’épopée 2002, El Hadji Diouf rappelle à ses jeunes frères qu’impossible n’est pas sénégalais en les replongeant dans cette rencontre mémorable où le Lion avait bouffé le Coq.

«Le Sénégal sait jouer de grands matchs. Nous allons jouer l’Angleterre, une des plus grandes nations de football au monde. C’est un match que j’aimerai franchement jouer en tant que footballeur. Mais aujourd’hui, je n’ai pas cette possibilité-là. Mes jeunes frères qui sont là, ont eu cette chance. Nous ne vivons que pour ces moments-là. Si le monde se rappelle de El Hadji Diouf, c’est parce qu’à un moment donné de ma vie, j’ai eu à jouer un match spectaculaire, décisif comme celui contre la France (1-0, match d’ouverture de la coupe du monde 2022). Le match qui va opposer le Sénégal à l’Angleterre est décisif. Ce sera une rencontre spectaculaire et qui va sans doute rentrer dans les annales du football mondial. On est prêts et on n’a pas peur d’eux. On va essayer de mettre tous les atouts de notre côté et essayer de faire un bon match».