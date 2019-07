CAN 2019 : Sénégal/Algérie : le stade du Caire fermera ses portes 5h avant le match...

Comme nous le savons tous, c’est la grande finale de la CAN ce soir ! Le Sénégal et l’Algérie jouent ce vendredi 19 juillet 2019 au stade international du 30 juin du Caire. Et ça se fera en présence de nombreux chefs d’Etats africains. Pour des mesures de sécurité, le stade du 30 juin du Caire sera fermé 5h avant le match, informe l’instance dirigeante.

Actuellement les supporteurs des deux équipes ne sont pas encore sur place, mais ne vont pas tarder à débarquer sur les lieux. Le coup d’envoi est prévu à 21h (Caire), 19h GMT.