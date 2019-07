Finale de la CAN 2019 : les Sénégalais veulent «une victoire éclatante» face à l’Algérie ce soir

Pour la première fois en 17 ans, le Sénégal est en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Alors, forcément, les supporters des lions de la Téranga sont impatients de vivre ce moment… et espèrent bien repartir avec le trophée ce vendredi !

Au Caire, où aura lieu la finale, de jeunes Sénégalais habillés aux couleurs de leur pays sont installés dans un petit café et reprennent en chœur les chants de soutiens aux lions de la Teranga. « On ne mobilise pas seulement les Sénégalais, mais d’autres nations pour aller au stade pour supporter les Lions. On distribue même les tee-shirts sénégalais » s’enthousiasme Habib Seck, qui fait ses études dans la capitale égyptienne.



Certes, l’Algérie a déjà battu le Sénégal au cours de cette CAN, en phase de poules. Mais ça n’empêche pas les supporters sénégalais d’y croire : « On a l’attaquant le plus efficace d’Europe, Sadio Mane. On a aussi le milieu Gana Gueye le plus efficace. On a tout », affirme ainsi Mohamed Lamine Swane. Étudiant à l’université d’Al Azhar, le jeune homme voit bien son équipe l’emporter deux à zéro.



Pourtant, les mauvaises langues s’en souviennent, le Sénégal n’a jamais gagné la Coupe d’Afrique des Nations. Mais son public veut croire que cette fois-ci sera la bonne. À Dakar même, de nombreux quartiers se sont parés des couleurs du pays, comme l’a constaté notre correspondant. Pompiste à Ouakam, Mamadou souhaite « une victoire éclatante, y a pas le choix ». Il demande à son équipe de « ne rien lâcher », afin de rapporter la coupe à la maison.



Qu’ils aient ou non connu la finale 2002 – perdue aux tirs au but face au Cameroun – les fans d’aujourd’hui affirment n’avoir « pas peur » de l’Algérie, témoigne Hassan, vendeur de maillots. Pour Malick, pas de doute, le Sénégal est aujourd’hui la meilleure équipe d’Afrique, avec « des joueurs qui ont de la détermination » et une « compétence extraordinaire ».



Mais attention à l’excès de confiance. Bassyrou, le doyen du quartier, mécano à la retraite, écoute les jeunes. Son conseil aux lions pour gagner : le respect. « Il faut respecter le peuple. On est dignes, fiers d’être ce que nous sommes. Parce que ce sont des ambassadeurs qui se battent jusqu’à la dernière goutte. Inch’Allah, la victoire sera à nous. »