Vidéo : Après avoir échappé à la mort suite à l’accident tragique de Niague, le rescapé Iba Ndiaye, revient sur les faits

Ce jeune garçon, du nom d’Iba Ndiaye, revient sur les détails de l’accident tragique survenu ce Dimanche dans le département de Rufisque. Rappelons que le bilan fait état de six (6) morts.

Les victimes sont toutes des femmes et des filles issues d’une même famille, dont des élèves en classe d’examen et un bébé de six (6) mois. Deux (2) des personnes sont mortes sur le coup.

Ce jeune homme, ayant échappé à cette tragédie, en voyant 5 membres de sa famille mourir, raconte ce qu’il a ressenti et appelle à l’aide pour le reste des rescapés se trouvant à l’hôpital. Il s’est prononcé au micro de nos confrères de Igfm. Regardez !