La première composition de l’équipe du Sénégal à la CAN-2025 est tombée. Pape Thiaw a choisi une équipe offensive, avec un milieu à deux et un quatuor offensif composé de Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson et Ismaila Sarr. Iliman devrait occuper la position de meneur de jeu.
L’autre fait notable, c’est la titularisation d’Ismail Jakobs, alors qu’El Hadj Malick Diouf semblait être devenu le titulaire à gauche.
Composition officielle du Sénégal
Edouard Mendy – Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Krépin Diatta, Ismail Jakobs – Pape Guèye, Idrissa Gana Guèye – Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Nicolas Jackson
