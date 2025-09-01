Affaire Nicolas Jackson: Voici l’accord trouvé entre le Bayern et Chelsea

Le feuilleton Nicolas Jackson connaît un nouveau rebondissement. Le Bayern Munich et Chelsea ont conclu un accord pour le prêt de l’attaquant sénégalais, avec une clause d’achat et un élément d’obligation possible d’achat inclus dans l’opération, conformément aux exigences du club londonien, selon le journaliste Fabrizio Romano.

L’accord prévoit un prêt payant de 15 millions d’euros, montant confirmé par le club. De son côté, Nicolas Jackson a déjà donné son aval pour un contrat de 5 ans avec le Bayern Munich, qui devrait entrer en vigueur à l’été 2026.

Cette opération témoigne de la volonté du Bayern de renforcer son secteur offensif tout en préparant l’avenir, tandis que Chelsea sécurise une formule financière avantageuse.

Déjà très convoité sur le marché, Jackson s’apprête à franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant l’un des géants de la Bundesliga.