Un atelier consacré aux résultats du projet ‘’Dividende démographique et emploi productif des jeunes et des femmes’’, mis en œuvre dans la commune à Fass, Colobane et Gueule Tapée, aura lieu lundi 12 avril à 9 heures, à l’hôtel Pullman Teranga, à Dakar, selon un communiqué reçu à l’APS.

Le projet exécuté en vue de ‘’l’autonomisation des jeunes et des femmes’’ a donné ‘’des résultats significatifs en matière de création d’emplois par la dynamisation du tissu économique local’’.