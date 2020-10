CESE

Mimi part, les ministres et les secrétaires généraux du gouvernement et de la Présidence remerciés

Macky Sall vient de limoger la présidente du Conseil économique, social et environnemental Aminata Touré dire Mimi. Va-t-elle revenir dans le nouveau gouvernement ? Mystère. En plus des ministres, les secrétaires généraux du gouvernement et de la Présidence ont été aussi remerciés.

Libération