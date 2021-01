Abus de confiance : Des employés de Patisen accusés de vol de plus 13 millions de frs

Les nommés Mamadou Cissé, Khadim Badiane et Sohibou Faye ont comparu hier devant la barre du tribunal de Grande instance de Dakar pour abus de confiance. Le tribunal a déclaré les prévenus coupables en les condamnant à 6 mois assortis du sursis, tout en ordonnant à Mamadou Cissé à payer 5.000.000 frs, Khadim Badiane 6.000.000frs et à Sohibou Mbaye 4.000.000 frs.

Les ex- employés de la société Agroalimentaire, Patisen, ont été attraits à la barre du tribunal de grande instance de Dakar pour abus de confiance. Se défendant à la barre, Mamadou Cissé a déclaré au juge qu’on lui a volé l’argent qu’il devait à la société agroalimentaire. Quant à Khadim Badiane, il a évoqué une prétendue perte de coupons. « On vendait des produits à des grossistes pour le compte de Patisen. Et c’est à travers ces échanges que j’ai perdu un des coupons », fait-il savoir à la barre.

Pour l’avocat de la défense, ses clients sont des personnes de bonne foi et la société agroalimentaire ne devrait pas les traîner devant la justice comme ça. « C’est une erreur qui peut arriver à tout moment et c’est la raison pour laquelle, je sollicite de leur faire une application bienveillante de la loi parce qu’ils ont reconnu les sommes réclamées », a plaidé l’avocat rapporté par Le Témoin.

Pour sa réquisition, le procureur a demandé une application de la loi. Pour l’avocat de la défense, le premier acte que l’entreprise a l’habitude de faire, c’est le renvoi. Et c’est à cause de cela qu’ils ont des problèmes pour payer les sommes afin de combler le gap. « Ce sont des délinquants primaires et c’est parce qu’ils sont dans une société très complexe et très ingrate. Ils ont des CDI parce qu’ils sont des travailleurs exemplaires », soutient la robe noire pour la défense de ses clients.

« C’est une erreur qui est compréhensible. Compte-tenu de tout cela, ils méritent votre clémence », a ajouté l’avocat de la défense, demandant au juge de leur faire une application bienveillante de la loi. Le tribunal a déclaré les prévenus coupables en les condamnant à 6 mois assortis du sursis tout en ordonnant à Mamadou Cissé à payer 5.000.000 frs, à Khadim Badiane 6.000.000frs et à Sohibou Mbaye 4.000.000 frs.