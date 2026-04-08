Mbour : un homme déféré au parquet pour « escroquerie au visa et abus de confiance » portant sur plus de 30 millions FCFA

Les éléments de la brigade de recherches du commissariat urbain de Saly-Portudal ont arrêté puis déféré un individu pour « escroquerie au visa et abus de confiance » portant sur un montant de plus de 30 millions de FCFA et rétention de documents administratifs, impliquant près d’une cinquantaine de personnes.

D’après les informations fournies par l’Agence de Presse Sénégalaise, lors de son interpellation, le mis en cause détenait par devers lui 28 passeports sénégalais, 21 photos d’identité et deux téléphones portables. « Le mis en cause aurait encaissé, au cours de l’année 2025, la somme de 10 millions de FCFA d’un plaignant, contre la promesse ferme de lui trouver un visa au profit de ses deux frères pour un voyage à destination des USA », a expliqué la source sécuritaire de l’APS, ajoutant que « depuis la remise de l’argent et en dépit des multiples mises en demeure, le mis en cause n’a pas respecté ses engagements ».

Le prévenu a été interpellé par les éléments du commissariat urbain de Saly-Portudal, sur demande du plaignant, pour les faits « d’escroquerie au visa ». Informés de l’interpellation du mis en cause, trois autres plaignants se sont spontanément présentés au commissariat, pour porter plainte contre lui pour des faits similaires.