78 millions détournés : le piège du marabout démantelé à Linguère

Le commissariat urbain de Linguère a démantelé un réseau de charlatanisme présumé. Le marabout A. K. S. S., 46 ans, domicilié à Barkedji, a été interpellé à bord de son véhicule Mazda, soupçonné d’avoir escroqué 78 millions de francs CFA.

L’affaire a débuté lorsque T. M. N., ingénieur en génie civil à Saint-Louis, a sollicité le marabout pour des prières de réussite professionnelle, après avoir été mis en contact avec lui par M. P., chauffeur à la SAED. Après des « bains mystiques », A. K. S. S. aurait multiplié les demandes d’argent, reçues via transferts et espèces.

Découverts, le marabout et son complice présumé ont été placés en garde à vue et devront répondre des chefs d’escroquerie et de charlatanisme.