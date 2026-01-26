Un accident routier survenu à l’entrée de la ville de Linguère (nord-est) , ce lundi matin, a causé treize blessés, dont cinq dans un état grave, selon l’adjudant Baba Ngor Diouf, chef de la brigade des sapeurs-pompiers de la ville, dans des propos recueillis par l’Agence de Presse Sénégalaise.

Le secouriste a expliqué qu’un véhicule de type minicar communément appelé « Cheikhou Chérifou », convoyant des voyageurs vers Dakar depuis Matam, a dérapé, avant de se renverser à environ un kilomètre de l’entrée de la ville de Linguère.

Baba Diouf a également indiqué que toutes les victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier Magatte Lô de Linguère pour des prises en charge médicale.