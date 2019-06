Un fils a papa vole 9 millions dans le compte de son pére

L’agent de la Cbao, El Hadj Amdy Dia, Adama Kouyaté, Maramata Sylla et Birane Sidibé ont été attraits hier, à la barre du Tribunal correctionnel de Dakar pour répondre des chefs « d’association de malfaiteurs, vol de chèques, faux et usage de faux en écriture de banque et escroquerie » sur un montant de 9 millions 700 mille francs CFA appartenant à Mamadou Seck. Annonces

Ledit chèque a été volé par le fils mineur de la victime.

Les prévenus encourent 3 ans de prison ferme. Le pot aux roses a été découvert suite au message reçu par Mamadou Seck, faisant état d’un retrait par chèque de la somme de 9 millions 700 mille francs CFA de son compte de la Cbao.

N’étant pas signataire d’un chèque, il s’est rapproché de la banque pour le signaler, avant de déposer une plainte à la police. L’enquête subséquente a permis de savoir que c’est le fils du plaignant, Abdou Seck, qui a dérobé son chéquier.

Entendu, ce dernier révèle avoir été aidé par son ami Hakim. Lequel déclare avoir sollicité l’aide de son ami Talla Wagnane, pour encaisser le chèque.