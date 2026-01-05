« Nous mobiliserons 50 à 75 milliards pour acheter votre production » : Ousmane Sonko rassure les arachidiers du bassin

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, est actuellement dans le bassin arachidier où il effectue sa tournée de suivi de la campagne de commercialisation de l’arachide. Devant des agriculteurs soucieux, qui peinent à écouler leurs productions, le chef du gouvernement a fait des annonces.

«Nous avons besoin de 106 milliards pour que la Sonacos puisse acheter 250 000 tonnes. J’ai instruit la Sonacos d’acheter 450 000 tonnes au lieu des 250 000 tonnes. Donc malgré la situation que nous avons trouvée ici, nous mobiliserons 50 à 75 milliards pour les investir dans la Sonacos afin qu’elle puisse acheter la production et les semences», a indiqué Ousmane Sonko.

Il a tenté de calmer les agriculteurs, leur disant que tout ne peut être réglé en un jour. «Certaines choses découlent de défaillances dans nos services», a-t-il reconnu. Mais, il a tenu à leur promettre : «Dans les prochains jours vous verrez les mesures que nous avons prises pour que la production d’arachide soit achetée le plus rapidement».

Le chef du gouvernement a même annoncé de nouveaux programmes qui seront déroulés, de concert avec les agriculteurs.