Urgent: Voila la liste du premier nouveau gouvernement de Macky Sall 2

L’attente a été longue. Mais, finalement la liste du gouvernement a été publiée cet après-midi. Contrairement à ce à quoi s’attendaient les Sénégalais qui rêvaient d’un gouvernement rétréci, c’est une longue liste de membres du gouvernement que Macky Sall a servi aux Sénégalais. Ainsi, la liste des membres du gouvernement est composée comme suit:

Sidiki Kaba est garde toujours le ministère des Forces Armées, Abdoulaye Daouda Diallo reste ministre des finances et du budget, Me Malick Sall est toujours garde des Sceaux et ministre de la justice, Mme Aïssata Tall Sall hérite du ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de extérieure, Antoine Felix Diome est nommé ministre de l’Intérieur, Mansour Faye garde le ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Amadou Hott, ministre de l’Economie, du Plan et de la coopération, Mme Mariama Sarr, ministre de la fonction publique et du renouveau du service public. Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l’Action sociale, Mme Ndèye Sali Diop Dieng ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants.

M. Oumar Sarr, ministre des Mines et de la géologie, Moussa Baldé, ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural, Serigne Mbaye Thiam ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Alioune Sarr ministre du tourisme et des transports aériens, Oumar Guèye, ministre des collectivité territoriales, du développement et de l’Aménagement des territoires, porte parole du gouvernement. Mamadou Talla Thiouks, ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Hanne ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Sophie Gladima, ministre du pétrole et des Energies, Samba Ndiobène Ka, ministre du développement communautaire de l’équité sociale et territoriale, Moustapha Diop, ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries

Alioune Ndoye, ministre des pêches et de l’économie maritime, Samba Sy, ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, Abdou Karim Sall, ministre de l’Environnement et du développement durable, Mactar Ba, ministre des Sports, Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l’Urbanisme et du logement et de l’hygiène publique, Aminata Assome Diatta, ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises, Abdoulaye Diop, ministre de la culture et de la communication, Aly Saleh Diop, ministre de l’Elevage et de la production animale, Néné Fatoumata Tall, ministre de la jeunesse, Zahra Iyane Thiam, ministre de la micro-finance et de l’économie sociale et solidaire, Dame Diop, ministre de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion.

Papa Amadou Ndiaye, ministre de l’artisanat et de la transformation du secteur informel, Yankhoba Diatara, ministre de l’économie numérique et des télécommunications, Moïse Diar Diégane Sarr, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires Etrangères et des Sénégalais de l’extérieur, chargé des Sénégalais de l’extérieur, Mamadou Saliou Sow, Secrétaire d’Etat auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice, chargé de la promotion des Droits humains et de la bonne gouvernance, Mayacine Camara, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, chargé des réseau ferroviaire, Mme Victorine Ndèye, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, chargé du logement.