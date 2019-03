Urgent: Le commandant César Atoute Badiate est bien vivant

Contrairement à une information de I-radio largement reprise par les médias en ligne faisant état d’une présumée mort de César Atoute Badiate, l’un des chef charismatique du Mfdc, le dernier homme fort de Kassolol est bien vivant. A en croire nombreuses sources militaires sénégalaise comme guinéenne, « la mort du commandant César Atoute Badiate n’est qu’une fake news. » D’ailleurs, dans les heures qui suivent de nombreuses sources au sein du MDFC on fait savoir communiqué signé de la direction du mouvement rebelle sera rendu public.

Du coté du gouvernement on ne commence pas l’affaire. Et nos sources disent attendre la suite pour se prononcer. Mais, la question que tous se posent est que peut et va dire le gouvernement? Du cite Bissau guineen, nos sources surtout politiques ont soutenu que même si la maladie de César est connue, sa mort ne leur a pas, pour le moment été notifiée. Et mieux, un commandant rival de César Atoute Badiate contacté par nos soins a formellement démenti l’info.

Malade depuis plusieurs années, le commandant César Atoute Badiate, comme la plupart des pionniers de cette rébellion, n’est plus sur le terrain. Comme Ousmane Gnantang Diatta il souffre de maladies lourdes qui nécessitent sa prise en charge par une structure médicale moderne. Si Ousmane Gnantang Diatta a pu compter sur l’État du Sénégal pour soigner sa prostate en Espagne et finir par quitter le maquis, César, lui, a préféré rester en Guinée Bissau, vers Sao-Domingo où il possède une résidence.

L’homme dont la mort vient d’être démentie est un sphinx qui a en de nombreuses reprises survécu a l’annonce de sa mort comme l’est d’ailleurs Salif Sadio, son ennemi juré. Depuis 1993, les deux commandants sont entres dans une guerre ouverte qui a fait de nombreuses morts dans les rangs du MFDC. En cette année, contre l’avis de tous, Salif Sadio avait fait arrêter Léopold Sagna, le chef d’État major avec de nombreux chefs. Alors que toute la direction du MDFC lui avait enjoint de les libérer, Salif Sadio les avait tous exterminés à son état major.

Échappé de peu a cette purge, le commandant César Atoute Badiate et quelques chefs étaient revenus chercher leur ancien frère d’armes. Ces épiques batailles dont il est sorti victorieux avaient permis à César Atoute Badiate d’asseoir sa légende de meneur d’hommes. Illettré, c’est cet homme au destin sulfureux qui, depuis lors, règne en maitre absolu sur tout le sud de la Casamance depuis son état major de Kassolol. Il est soupçonné être le commanditaire de la tuerie de Boffa Bayotte, meurtres de masse au cours desquels 15 bûcherons ont été assassinés le 7 janvier 2018.