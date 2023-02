Cris dans les vestiaires, attaque de Neymar contre Vitinha, Galtier furieux: le PSG a les nerfs à vif

Le Paris Saint-Germain ne va pas bien. Depuis le début de l’année, le club de la capitale enchaîne des contre performances. Après les défaites face à Lens, Rennes et Marseille, le PSG s’est de nouveau incliné, le samedi 11 février dernier, face à Monaco. Une cinglante défaite 3-1 face à un adversaire, clairement candidat au titre. Ce match a montré que le Paris Saint-Germain a les nerfs à fleur de peau en ce moment. Le premier symptôme, c’est le comportement de Neymar sur le terrain.

Il lui passe un savon

Le crack brésilien s’en est pris à Vitinha, son coéquipier parce qu’il a omis de lui faire une passe. Alors qu’il se trouvait dans le rond central, le portugais, porte le ballon sur quelques mètres avant de faire une passe en retrait vers Sergio Ramos, alors que le brésilien à gauche, le long de la ligne de touche, lui réclamait le ballon à coup de grands gestes. Visiblement furieux, Neymar n’a pas hésité à passer un savon à son coéquipier. Durant de longues secondes, on le voit s’en prendre verbalement au Portugais alors que le jeu se poursuivait.

Kimpembe sollicite le soutien des supporters

L’autre signe qui montre que le PSG a les nerfs à vif, c’est la descente du directeur sportif Luis Campos dans les vestiaires au cours du match, pour exiger plus d’agressivité et de réactions de la part des joueurs. Un comportement qui aurait déplu à Neymar. Selon le journal L’équipe, le brésilien s’est chaudement expliqué avec le dirigeant. On aurait entendu des cris. Marquinhos, le capitaine, s’est mêlé à la conversation pour tenter de ramener un peu de sérénité dans le vestiaire.

Il faudra vraiment travailler à ramener la sérénité au sein de ce club, parce que le coach lui-même était très en colère . « Je suis furieux, l’entame du match est catastrophique, nous avons l’espoir en revenant au score, mais après on en prend un autre et on est déstabilisé et en déséquilibre total. Il y a de la colère » déclarait-il samedi dernier. L’ex-entraîneur de Lille reconnaît tout de même qu’il faut « une union sacrée (autour de l’équipe) jusqu’à mardi (jour du match contre le Bayern Munich) ». Presnel Kimpembe l’a bien compris.

Samedi soir, il s’est emparé d’un mégaphone pour solliciter le soutien des supporters. « C’est vrai, sur le terrain, il n’y a rien qui ait du sens. C’est à notre tour de nous réveiller, mais nous avons besoin de vous, car mardi ce sera encore plus difficile », a lancé le défenseur aux supporters. Kylian Mbappé, aussi, appelle à l’union sacrée. « Il faut qu’on se serre les coudes » a-t-il tweeté.

Henry remonte les bretelles à Neymar

Des joueurs comme Neymar doivent, semble-t-il, se calmer. Le Brésilien a montré depuis le début de l’année des gestes d’agacement, s’en prenant souvent à ses coéquipiers. Thierry Henry déplore d’ailleurs son attitude. Pour lui, il faut que Neymar réclame la même exigence de tous les autres joueurs au lieu de s’en prendre à quelques-uns.

« Ça m’arrivait de parler comme ça sur le terrain, mais tu ne dois pas faire ça. Mais est-ce que tu vas aussi parler à Messi comme ça ? Ce discours, il faut le tenir avec tout le monde, et pas seulement avec Ekitike et Vitinha. Moi je parlais comme ça, mais aux jeunes, comme aux plus anciens », a déclaré l’ex-attaquant de l’équipe de France.