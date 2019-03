Tours jumelles : Le projet d’Aliou Sall coûte 38 milliards

La Caisse des dépôts et consignations (Cdc) construit, sur le site de l’ancienne Clinique des Mamelles, des tours jumelles dont le lancement officiel est prévu, d’après L’As, juste après la prestation de serment de Macky Sall et l’installation du nouveau gouvernement.

Et, contrairement à ce qui a été annoncé hier par la presse et les réseaux sociaux, le coût de ce projet immobilier de très grande envergure devra s’élever à 38 milliards de Fcfa, et non 29, et sera financé par la Banque ouest africaine de développement (Boad).