Thiaroye : Malick Thiam, 19 ans, tué pour une casquette

Les habitants de la Cité Famara Ibrahima Sagna de Thiaroye-Sur-Mer sont sous le choc. Selon Libération, un jeune homme du nom de Malick Thiam a été poignardé par une bande de 3 personnes. Les faits se sont déroulés, dimanche dernier, vers les coups de 15 heures.

Ce jour-là, en quittant sa maison pour embarquer en mer, le jeune pêcheur, âgé de 19 ans, ne savait certainement pas qu’il allait rencontrer sur son chemin ces trois personnes avec qui il s’est battu et qui lui ont planté un coup de couteau à la cuisse. À noter que l’un des meurtriers a été arrêté. Les deux autres sont activement recherchés.

Très affecté par la disparition de son fils, Aïssatou Thiam peine à sortir les mots de sa bouche. Entourée de ses amis, proches et parents venus compatir à sa douleur, la maman du défunt raconte : « Un jour, ces personnes qui l’ont tué avaient voulu arracher sa casquette« .

Et d’ajouter : « Je pense que nous sommes dans un pays de droit. Tous ce que nous voulons, c’est que justice soit faite, car ils ont emporté ce que j’avais de plus cher. Ils ont emporté ma vie. Malick était un soutien de famille. Il était un élève très brillant, mais il a constaté que nous manquons vraiment de moyens pour l’aider dans ces études. C’est pourquoi il est devenu pêcheur. Il ne pouvait plus supporter de nous voir souffrir« .