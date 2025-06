Diplomatie : Ousmane Sonko bientôt à Pékin pour une visite stratégique

Ce vendredi 6 juin 2025, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a reçu l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Sénégal, Li Zhigang. Cette audience a porté sur les préparatifs de la visite officielle de M. Sonko en Chine, prévue du 22 au 27 juin 2025, à l’invitation de son homologue chinois, Li Qiang, Premier ministre du Conseil des Affaires d’État.

Au cours de ce déplacement, Ousmane Sonko participera au Forum économique mondial d’été, organisé cette année en Chine à Davos. Il y prononcera une allocution au nom du continent africain, un honneur qui reflète la confiance accordée au Sénégal par ses pairs et la montée en puissance du pays sur la scène diplomatique internationale.

En marge du forum, le Premier ministre effectuera une visite de travail et d’amitié de 48 heures visant à renforcer le partenariat stratégique entre Dakar et Pékin. Cette mission aura pour objectifs d’accélérer les échanges économiques et commerciaux, d’explorer de nouveaux axes de coopération dans les secteurs prioritaires du développement, et de consolider les relations d’amitié entre les peuples sénégalais et chinois.