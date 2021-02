Soutien aux blessé "Le président Sonko est sorti, comme tout citoyen"

Le président Ousmane sonko est sorti aujourd’hui pour la première fois après les manifestations de ses militants qui sont déroulés chez lui, après ses déclarations de la veille de son refus de répondre a la convocation de la gendarmerie. Son chef de protocole revient sur les motifs .

«Le président Sonko est sorti, comme tout citoyen. Il est allé rendre visite à un des militants blessés. L’engagement des militants à son endroit l’autorise à aller les rendre visite. De surcroit un blessé par balle, qui était dans un état très critique. Le président Sonko s’est rendu à l’hôpital de grand Yoff.

Il a trouvé un gosse courageux engagé et personnel médical accessible qui lui a facilité l’entrée il a pu échanger avec le malade dont l’état de santé est stable. Il a échangé avec lui. Le gosse lui a montré un engagement et une détermination sans faille. Le personnel médical a extrait la balle. Et dans les jours à venir il sera libéré.»