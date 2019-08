Rationalisation des agences : L’État réfléchit sur l’avenir des Ads

L’Agence des aéroports du Sénégal (Ads) va vers sa dissolution. Selon les informations de Source A publiées dans sa livraison du jour, elle pourrait devenir une simple direction rattachée à l’Aéroport Internationale Blaise Diagne (AIBD).

Le journal indique que depuis le transfert de ses activités à l’AIBD, l’Ads a connu un net ralentissement. Quid des aéroports nationaux qui lui sont rattachés ? Un important programme de réhabilitation de milliards est dans le pipeline.

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, annonçait son démarrage imminent, pour un montant de plus de 98 milliards de Fcfa, par les aéroports de Saint-Louis, Matam, Ourossogui, Ziguinchor et Tambacounda.