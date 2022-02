Notant une avancée de sa formation politique dans la ville sainte de Touba, depuis sa première participation à une élection, le leader des «Patriotes», Ousmane Sonko semble affirmer que son parti est le Numéro 1 de l’opposition. Une réaction aux allures d’une réponse à Doudou Wade qui a soutenu que le PDS est la première formation politique de l’opposition.

«Nous avons eu presque 500 voix à Touba lors de notre première participation aux élections législatives. Mais après les dernières élections locales et la présidentielle, nous pouvons dire que nous avons eu l’aide de Dieu. On a multiplié nos scores, Je pense que si on doit désigner un vainqueur pour les dernières élections locales, ça sera nous. Car nous avons gagné le département», a-t-il déclaré dans le journal L’AS.

A l’issue des dernières élections locales, la coalition Yewwi Askan Wi dirigée par Sonko, est sortie vainqueur des élections départementales de Mbacké. Sur l’ensemble des électeurs qui ont voté pour le conseil départemental de Mbacké, Yaw a obtenu 29 037 voix devant la coalition Benno Bokk Yakaar qui est sortie deuxième avec 28 013 voix. Soit un écart de 1 024 voix. La coalition Wallu Sénégal, dirigée par le président du groupe parlementaire liberté et démocratie, S. Cheikh Mbacké Bara Dolly, occupe la troisième place avec 20 316 voix.

Un peu plus tôt dans la journée, Doudou Wade avait déclaré dans l’émission «Grand Jury» sur RFM que «la première force de l’opposition n’est pas le Pastef. Dans les choix, c’est bien le PDS. Sur la représentation nationale donnée aux Législatives en 2017, il n’y a pas de possibilité. Ousmane Sonko est un non-inscrit à l’Assemblée. Et nous, nous avons un groupe parlementaire formé majoritairement de députés du PDS ».