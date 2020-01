Pourquoi Sadio doit rejoindre le Real Madrid

Dans l’optique de trouver un successeur à Gareth Bale et de renforcer leur effectif, les Merengue portent une attention particulière à Sadio Mané depuis la saison dernière.

Mais ces derniers temps, il semble que les choses accélèrent, et la Casa Blanca pourrait bien faire une offre dès l’été prochain. Le premier contact entre le Real et les proches de Sadio a déjà été établi.

Apparemment, ce serait Zinédine Zidane en personne qui aurait réclamé la venue de l’attaquant des Reds, rapporte Stades. Cela démontre la qualité de joueur qu’est devenu Mané. Grâce à sa technique, sa vitesse et sa finition, il est devenu l’un des tout meilleurs ailiers du monde. Sans oublier qu’il a fini 4ème au dernier Ballon d’Or.

Si le transfert se concrétisait, il serait le 7ème joueur africain à arborer les couleurs mythiques de la « Maison Blanche », après Samuel Eto’o, Geremi Njitap, Mahamadou Diarra, Mickael Essien, Emmanuel Adebayor et Achraf Hakimi.

Auteur d’une saison 2018-2019 exceptionnelle avec 22 buts en championnats, la Ligue des Champions, et une finale de CAN, l’international Sénégalais se dirige droit vers le titre avec Liverpool cette saison. Si victoire s’en suit, peut-être aura-t-il envie d’un autre challenge.