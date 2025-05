Vatican : RSF salue l’engagement du pape Léon XIV en faveur de la liberté de la presse et appelle à des actions concrètes

Alors que l’Américain Robert Francis Prevost, successeur du pape François sous le nom de Léon XIV, s’est exprimé, lors de l’une de ses premières allocutions, en faveur de la protection de la liberté de la presse, Reporters sans frontières (RSF) adresse cinq recommandations concrètes au nouveau chef de l’Église catholique et à la tête de la Cité du Vatican. Dans un contexte mondial marqué par la montée de la censure, de la désinformation et aussi des violences contre les journalistes, RSF appelle le Saint-Siège à faire entendre une voix forte et engagée pour la liberté de la presse et la protection des journalistes dans le monde.

“Que l’une des premières allocutions de Léon XIV porte sur la protection de la liberté de la presse et des journalistes est un signe fort envoyé aux professionnels de l’information du monde entier. RSF salue l’engagement du pape Léon XIV pour la liberté de la presse et l’appelle à prolonger sa déclaration par des actes concrets en faveur du droit à l’information. Les relations entre le Saint-Siège et les journalistes, qui n’ont pas toujours été au beau fixe, peuvent se construire de façon apaisée. À l’heure où 567 professionnels de l’information sont encore emprisonnés dans le monde, nous appelons le pape Léon XIV à soutenir les journalistes injustement persécutés en raison de leur mission journalistique, notamment en leur rendant visite en prison à chaque déplacement officiel. Aussi, en tant que chef d’État de la Cité du Vatican, Léon XIV est appelé à jouer un rôle moteur dans la défense d’une information fiable et libre à l’international. Nous sommes prêts à l’y aider’’.