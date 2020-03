Potentiels statuts spéciaux : Aprés Dakar à qui le tour ? (Par Ismaila Diabaye)

Après une longue étude des élections présidentielle passées le Président Macky Sall fait son bilan. Ce dernier s’est rendu compte des difficultés rencontrées pour gagner le suffrage dans certaines localités bastions de l’opposition. Parmi ceux-ci, il y a la ville de Dakar, Thiès, Ziguinchor, Saint Louis, Kaolack et Diourbel.

Sachant donc que ces régions ne lui seront pas données pour les prochaines échéances électorales, Macky Sall a imaginés moults stratégies et subterfuges pour y avoir une main mise et y placer ses hommes. C’est ainsi qu’est née l’idée de procéder à la nomination par décret dans les têtes de liste municipale.

Concernant la capitale sénégalaise, le chef de l’Etat a joué tous ses pions pour éjecter le maire Khalifa Ababacar Sall. Car Dakar constitue un atout majeur pour les élections présidentielles. C’est à Dakar que tout se passe, car toutes les régions du Sénégal y sont représentées.closevolume_off

En espérant voir la capitale dans la main des libéraux , le chef de l’Etat s’est lié aux anciens camarades du patron de Dakar. C’est dans cette logique que Aliou Ndoye, Ministre de Pêche et maire de la commune de Dakar-Plateau a signé un pacte avec lui. Concernant la ville de Diourbel le cas Aida Mbodj reste dans le viseur du chef de l’Etat afin de dompter la lionne du Baol. La ville de Saint Louis reste dominée par son gendre Mansour Faye .

La ville de Kaolack a été gardée au chaud au profit de Diéne Farba et au détriment des autres ministres. Car avec les agissements contre Mariama Sarr , le parti présidentiel risque de perdre le Saloum. L’homme d’affaire Sérigne Mboup et président du chambre de commerce est plus que jamais déterminé de chiper la ville. Et enfin le sud du pays est plus que convoitée par les Apéristes. Longtemps restée dans l’opposition, la région de Ziguinchor est l’une des raisons qui ont tenu tête à Macky Sall pendant les élections présidentielles de février 2019. Car les partisans de la majorité présidentielle ont été mis en déroute par un jeune fils de Ziguinchor, à l’occurrence Ousmane Sonko. Aujourd’hui avec cette alliance entre Macky Sall et Abdoulaye Baldé le sud pourrait s’incliner devant le patron de l’Apr. Car l’ancien protégé de Me Abdoulaye Wade et actuel maire de Ziguinchor n’est plus influant comme du temps de son mentor. Et avec la jeune formation en place, Baldé et ses nouveaux alliés pourront se heurter aux jeunes patriotes du sud. Même si la stratégie mise en place par Macky Sall de ressembler les socialistes et libéraux afin de barrer la route à Ousmane Sonko et les patriotes le parti au pouvoir risque de connaitre sa deuxième défaite dans le sud.

Ismaila Diabaye