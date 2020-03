Comme nous le craignions, l’arrivée du coronavirus sur le territoire national va redonner de quoi s’occuper à plus d’un messager de Dieu. Alors que tout le monde attendait que Selbé Ndom sorte de sa retraite pour nous donner ses remèdes et nous recommander des sacrifices pour circoncire le Covi-19, c’est « le général de Bamba » qui est sorti de son mutisme. Et son remède est tout simplement original.

Dans un enregistrement audio publié par ses services, le marabout politicien a annoncé que « cela fait longtemps que l’humanité fait face à des calamités » et cela n’a rien changé au destin des hommes. « Chaque jour on voit des gens qui ont mal à la tête, au bras, au pied. Et cela va continuer. Même s’il n y avait pas cette maladie, venue de chez les chinois, les gens meurent tous les jours et continueront de mourir. » A déclaré Serigne Modou Kara.

Alors que des mesures sanitaires ont été recommandées par le gouvernement sénégalais qui a calqué son discours sur celui de l’OMS, Serigne Modou Kara croit qu’il n’y a rien qui doive nous pousser à changer notre manière d’être. Dans son enregistrement audio, le guide religieux a déclaré que les Sénégalais n’ont pas à avoir peur de cette maladie qu’est le coronavirus. « Que chacun continue à s’occuper de ses affaires. Ce n’est pas la peine que les gens paniquent pour ce virus. Ils doivent croire en Dieu, en l’avenir et en la vie dans l’au delà. »

Alors que l’on s’attendait à ce que le guide se range carrément derrière les recommandations du gouvernement comme de l’OMS et encourage les populations à changer de comportements, Serigne Modou Kara a fait savoir que « aucun être humain ne peut contaminer son prochain. Ce n’est pas la peine de mettre les masques. Il faut continuer à aller au marché, à vaquer à vos occupations. » A conclu le guide mouride qui recommande aux citoyens de se fier à Dieu et aux écrits des saints.