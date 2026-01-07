Nécrologie: Le professeur Albert Bourgi a tiré sa révérence ce mercredi en France

Le monde universitaire vient de perdre l’une de ses figures emblématiques avec la disparition d’Albert Bourgi. L’éminent professeur des universités s’est éteint ce jour à Paris, en France, des suites d’une longue maladie.

Figure respectée du monde académique, le défunt laisse derrière lui l’image d’un homme de savoir, marqué par un engagement constant et un profond humanisme. Au-delà de son parcours universitaire, il était reconnu pour ses qualités humaines, son sens de l’amitié et sa grande bienveillance. Pour beaucoup de ses connaissances, il incarnait la figure du grand frère attentif, toujours disponible et attaché aux valeurs de fraternité.

La tristesse est immense au sein de son entourage et de la sphère médiatique. Kewoulo exprime face à cette perte sa vive émotion et présentant ses condoléances à la famille éplorée. Les pensées vont notamment à son fils Renaud, sa fille Cécile Bourgi, ainsi qu’à ses frères, Robert et Rasseck Bourgi. Après une vie consacrée à la transmission du savoir et aux relations humaines, Albert Bourgi repose désormais en paix.