Axe Ziguinchor-Dakar: Treize morts et des blessés dans un accident de la route

Un grave accident vient de se produire sur l’axe Ziguinchor-Dakar. C’est à Farafeni au niveau de l’espace gambien que les deux voitures sont entrées en collision. Selon les informations, l’accident entre le bus et le minibus a entrainé 13 morts sur le coup. Une autre personne est évacuée d’urgence dans une voiture de type 4X4 par les forces de sécurité gambiennes dans un centre de soins.

Le président du regroupement des chauffeurs de Ziguinchor, Boubacar Sankoug Touré, a fait un post pour alerter les conducteurs.

« C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre camarade Samba Touré, chauffeur et militant engagé du mouvement Wato Sita, survenu ce matin à la suite d’un tragique accident de la circulation. Il était le chauffeur du véhicule accidenté, parti tôt ce matin comme premier car à la gare routière de Ziguinchor. En ma qualité de président du mouvement Wato Sita, je tiens à présenter mes condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à ses proches, à l’ensemble des chauffeurs, ainsi qu’à tous les acteurs du secteur des transports.

J’exprime également ma compassion et ma solidarité à toutes les victimes de cet accident, en leur souhaitant un prompt rétablissement aux blessés », a déclaré Boubacar Sankoung Touré.

Identifié par des conducteurs, le chauffeur Samba Touré était le premier conducteur à quitter la gare ce matin. Il s’était inscrit à la première place pour effectuer le voyage entre Ziguinchor et Dakar.