Rapport Cour des comptes: Les graves révélations sur la gestion de Me Moussa Diop à DDD

Les conclusions du rapport de la Cour des Comptes sur la gestion de la société Dakar Dem Dikk (DDD) sous la direction de Me Moussa Diop ont suscité une onde de choc dans les cercles politiques et économiques du Sénégal. Le rapport met en lumière une série de manquements et de violations des procédures lors de la mise en œuvre du Car plan au sein de l’entreprise de transport.

Autorisé par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 31 janvier 2014, le Car plan devait initialement être une initiative visant à faciliter l’acquisition de véhicules pour les cadres éligibles au sein de DDD. Cependant, les modalités d’application ont été fixées de manière unilatérale par Me Moussa Diop, alors Directeur général de la société, à travers une note de service en mars 2018.

Le rapport de la Cour des Comptes révèle que Me Moussa Diop a outrepassé ses prérogatives en s’octroyant un véhicule de marque Nissan Patrol V6 Essence d’une puissance de 23 CV, alors que le décret en vigueur stipulait que les Directeurs généraux ne devaient pas dépasser une puissance maximale de 14 CV pour leur véhicule de fonction. Cette acquisition constitue ainsi une violation flagrante des règles établies.

En outre, le rapport révèle que plusieurs autres cadres de DDD ont bénéficié du Car plan, avec des véhicules acquis pour des montants considérables, malgré la situation financière critique de l’entreprise. Pour un montant global de 1 104 000 000 FCFA, les véhicules ont été achetés sans prendre en compte les intérêts bancaires, les frais de dossier et l’assurance tous risques, pour une durée de 5 ans.

Cette gestion intervient alors que DDD avait cédé une partie de ses actifs et créances, mettant en péril sa capacité à assurer le paiement des dépenses prioritaires telles que le carburant et les salaires des employés. Face à ces révélations, des voix se sont élevées pour demander des comptes et des mesures correctives urgentes afin de restaurer la confiance dans la gestion des entreprises publiques. Les autorités compétentes sont appelées à prendre des mesures appropriées pour garantir la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des ressources publiques, afin d’éviter de tels abus à l’avenir.