IGF et “dette cachée” : pourquoi un ministre a tenté de démissionner après la décision de Ousmane Sonko

L’affaire de la « dette cachée » continue de provoquer des secousses au sommet de l’État, dévoilant les profondes divergences qui traversent l’exécutif. Selon des informations rapportées par Jeune Afrique, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, avait présenté sa démission au Premier ministre Ousmane Sonko à un moment critique de la gestion du scandale financier.

Tout part du premier rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), document explosif destiné à établir l’ampleur réelle de la dette publique. Alors que le président Bassirou Diomaye Faye et son ministre des Finances estimaient nécessaire de gérer la situation avec prudence, le Premier ministre Ousmane Sonko avait, lui, l’intention ferme de rendre le rapport public.

« Cheikh Diba avait présenté sa démission au Premier ministre lorsqu’il a appris que ce dernier avait l’intention de rendre public le premier rapport de l’Inspection générale des finances (IGF). Ousmane Sonko a refusé et le président a convaincu le ministre des Finances et du Budget, dont il est très proche, de rester », confie une source sénégalaise au fait du dossier.

Selon l’article, Cheikh Diba et le chef de l’État partageaient la même inquiétude : une divulgation trop brutale de la situation financière pouvait déstabiliser davantage un pays déjà fragilisé par la révélation de la dette non comptabilisée. L’administration faisait face à un risque majeur : une perte de confiance des marchés, des bailleurs internationaux et des partenaires stratégiques.

Cheikh Diba, technicien ayant passé dix ans au cœur de l’appareil financier de l’État, considérait que la publication immédiate du rapport pouvait provoquer une rupture supplémentaire avec le FMI, déjà échaudé par les déclarations offensives du Premier ministre quelques jours plus tôt.

Le rôle déterminant du président Bassirou Diomaye Faye

La démission du ministre, si elle avait été acceptée, aurait pu accentuer la crise de gouvernance naissante. Conscient de l’importance stratégique de Cheikh Diba — considéré comme un compagnon de longue date et un allié technocratique précieux — le président serait intervenu directement pour lui demander de rester en poste.

Selon Jeune Afrique, Bassirou Diomaye Faye a personnellement convaincu son ministre que sa présence était indispensable dans une période aussi délicate, compte tenu de sa connaissance intime des dossiers budgétaires et de son rôle dans les négociations avec les institutions financières internationales.

La tentative de démission de Cheikh Diba éclaire les fractures internes au sein du pouvoir : D’un côté, une approche politique offensive incarnée par Ousmane Sonko, déterminé à exposer publiquement les dérives de l’ancien régime. De l’autre, une approche plus technocratique et prudente défendue par Diba et le président, soucieux de préserver la stabilité financière du pays et d’éviter un choc économique brutal.

Cet épisode, jusqu’ici méconnu du grand public, révèle l’ampleur des débats internes autour de la gestion de la dette et des relations avec le FMI, dans un contexte où le Sénégal cherche encore une voie pour sortir d’une crise budgétaire sans précédent.