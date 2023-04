Ligue 2 / 17e jour : Jamono accroché, L’amitié ne prend pas avantage.

La Ligue 2 a bouclé, ce lundi, sa 17ème journée avec les trois derniers matchs qui étaient programmés. Accroché à domicile par Thiès FC (1-1), Jamono Fatick (1er,30 pts) a réussi à conserver la première place au classement. En effet, Amitié FC qui pouvait prendre le fauteuil de leader en cas de victoire, a été battu sur son terrain par Keur Madior (2-3). Une défaite surprise pour Amitié FC ( 2ème,28 pts) qui profite bien à Jamono Fatick qui, en dépit de son match nul garde la première place.

Le choc tant attendu entre les frères lébous, AJEL de Rufisque (5ème,26 pts) et l’US Ouakam (4ème,27 pts) s’est soldé par un match nul (1-1). Un partage de points qui ne fait pas l’affaire de deux équipes qui visaient le podium. Toujours dans le haut du tableau, Oslo F.A a ramené un précieux point de son déplacement chez Mbour PC (13ème,15 pts). Avec ce match nul Oslo ( 27 pts) occupe la 3ème place. Dans le bas du tableau, Demba Diop FC est allé battre le Port ( 1-2). Avec cette précieuse victoire, le club mbourois (12ème,18 pts) s’éloigne de la zone relégation. Quant à sa victime du jour, elle reste à la 14ème et dernière place avec 13 points. Au stade Maniang Soumaré, Wallydaan (6ème,23 pts) a été contraint au match nul par Ndiambour (0-0). Avec ce point décroché en déplacement à Thiès, Ndiambour (9ème,19 pts) met fin à une série de trois défaites. Dans le duel entre dakarois, l’équipe de Dakar Université Club (DUC) et Hlm de Dakar ont fait match nul (0-0). Au total, sur les sept ( 7) matchs joués, 16 buts ont été marqués.

Ligue 2 : Résultats 17ème journée

Mbour PC / Oslo F.A 1-1

Port / Demba Diop FC 1-2

Wallydaan/ Ndiambour 0-0

Jamono Fatick / Thiès 1-1

DUC / HLM Dakar 1-1

AJEL de Rufisque / US Ouakam 1-1

Amitié FC / Keur Madior 2-3