Le désenclavement risque de secouer la tournée présidentielle dans la région de Matam prevue pour la première semaine de l’année 2021.

Les travaux de la route Ourossogui – Bakel toujours en cours ont été perturbés par les fortes pluies et les coulées de boue .

Des ponts et des tronçons coupés obligent les usagers à emprunter des déviations périlleuses sur plusieurs kilomètres.

La route de Nawel à Dembancané attendue ,réclamée et revendiquée par l’association Dande Mayo Émergent et les populations riveraines est toujours au stade de projet .

A l’Est le Mouvement pour la Grande Mobilisation qui regroupe les diasporas et les populations des départements de Goudiry ,de Bakel et de Kanel demande le prolongement du projet jusqu’à Balou .

La lutte contre le désenclavement du bassin du fleuve Sénégal dans sa partie Nord-Est que partagent ces deux grandes associations, est au centre de toutes les discussions depuis plusieurs années .

Nul doute que les deux entités vont s’entendre, malgre les manoeuvres politiciennes entreprises par le président du conseil départemental de Kanel, sur les actions à mener pour rappeler au président de la république que sa promesse est toujours attendue.

Déjà l’agenda publié qui organise la pose de la première pierre à Orefondé , ne convient ni aux représentants des deux associations ni aux chefs de villages convoqués récemment en audience publique par le président du conseil départemental .

Elles envisagent un point de presse suivi d’une conférence de presse , d’une lettre ouverte et d’une demande d’audience au président de la république .

Les brassards rouges et des pancartes hostiles à brandir pendant les discours du maire de Matam et du président de la république sont déjà dans les baluchons .

Les réseaux sociaux en ébullition sensibilisent, mobilisent et galvanisent en pulaar, en Soninké, en wolof et en Français les populations de la vallée et les diasporas très remontées contre les responsables politiques des localités.

Chaque jour des milliers de messages sont partagés entre les internautes .

Force est de reconnaître que ces messages sont majoritairement défavorables aux politiques présidentielles réservées aux départements de Goudiry, de Bakel, de Kanel et de Matam où la santé est malade, où l’enseignement Supérieur est absent ,où la mobilité est un calvaire et où cruellement le manque d’eau potable est récurrent dans le ferlo .