Manifestations 2021-2024: La députée Amy Dia exige « une justice rendue au nom du peuple »

La députée Amy Dia de Pastef a lancé un appel à la justice devant Yassine Fall, à l’Assemblée nationale ce matin à l’occasion de l’examen du budget du département de la justice. Elle a demandé que justice soit rendue pour les jeunes qui se sont battus et ont souffert, notamment dans le cadre du mouvement des manifestations récentes en 2021 et 2023.

Elle a souligné que les souffrances endurées par ces jeunes ne doivent pas être vaines et que les auteurs des violences et des abus doivent être tenus pour responsables de leurs actes. La députée a rappelé le ministre à prendre des mesures pour que justice soit faite et que les droits des citoyens soient respectés.

La députée Amy Dia a exprimé la nécessité de reconnaître les sacrifices consentis par ces jeunes et de leur donner l’espoir d’un avenir meilleur.