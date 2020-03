La gendarmerie met en garde. Coronavirus

La gendarmerie nationale s’engage dans la lutte contre le coronavirus en faisant respecter les mesures de l’état d’urgence sanitaire prises par le président de la République dont l’interdiction des rassemblements.



D’ailleurs, elle va renforcer la surveillance des sites de quarantaine, veiller scrupuleusement à l’application des normes d’hygiène et à la gestion circonstanciée des flux de personnes et de biens. Selon L’As, les pandores invitent la population à plus de responsabilité et de citoyenneté.

Toutefois, les hommes en bleu mettent en garde contre la désinformation et la publicité mensongère, notamment sur les réseaux sociaux, tout en rappelant que de tels agissements sont sévèrement punis par le Code pénal et la Loi sur la cybercriminalité.