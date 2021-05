Real Madrid : Sergio Ramos, clap de fin confirmé

Le défenseur central espagnol ne devrait pas poursuivre sa carrière avec la Maison Blanche, selon les informations de la Cadena COPE. Le footballeur âgé de 35 ans n’aurait toujours pas trouvé le moindre accord avec la direction merengue pour la prolongation de son contrat, qui se termine en juin prochain.

En fin de contrat en juin, le défenseur central Sergio Ramos (35 ans, 15 matchs et 2 buts en Liga cette saison) se rapproche de la sortie au Real Madrid. D’après les informations de la radio espagnole Cadena COPE, le capitaine des Merengue n’a toujours pas réussi à s’entendre avec les dirigeants madrilènes concernant une éventuelle prolongation de son bail.

Malgré des récentes discussions entre le joueur et le président de la Maison Blanche Florentino Pérez, un terrain d’entente n’a pas été trouvé et l’international espagnol devrait bien faire ses valises. Avec le départ de l’entraîneur Zinédine Zidane et celui désormais attendu de Ramos, le Real tournerait une page importante de son histoire pour lancer un nouveau cycle.

