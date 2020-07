La galaxie du Président

Ces stratèges qui murmurent à l’oreille de Macky

Ils ne siègent à la table du Conseil des ministres, mais ils sont les conseillers officieux de Macky Sall. Entourant le président de la République, ces hommes et femmes chargés de mettre en musique ses stratégies. L’Observateur braque ses projecteurs sur cette dream team du chef de l’État.

Mahmouth Saleh, le sergent-recruteur

Directeur de cabinet politique de Macky, Mahmouth Saleh, qui a ses locaux à l’immeuble Tamaro occupé jadis par Karim Wade, est chargé de recruter des penseurs et stratèges pour l’élaboration des notes et schémas pour l’apériste en chef.

Mor Ngom, l’interface entre l’Apr et BBY

Il est le plus proche collaborateur du Dircab politique de Macky. L’ancien ministre des Transports est fort de son statut d’interface entre l’Alliance pour la République (Apr) et ses alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby). Il forme avec Saleh et Augustin Tine, le Directeur de cabinet de Macky, le trio qui distille les combinaisons et participe à la prise de presque toutes les décisions politiques du chef de l’État.

Luc Sarr, le spécialiste des coups tordus

On retrouve dans le réseau informel de l’entourage de Macky, Luc Sarr, le conseiller politique du Président. Un poste qu’il occupe grâce à sa capacité à mettre en œuvre les schémas et coups politiques les plus tordus. «Sans la politique politicienne, Luc Sarr n’existerait pas», souffle un haut responsable de l’Apr.

Benoît Sambou, le discret

Il s’est trouvé une place dans le cercle restreint des penseurs de Macky. Le président de la Commission national du dialogue des territoires (Cndt) a la capacité de garder les secrets.

Quid de Mbaye Ndiaye, Abdourahmane Ndiaye et Abdou Mbow ?

L’ex-maire des Parcelles Assainies et directeur des structures de l’Apr fait partie des hommes de l’ombre qui murmurent à l’oreille du Président.

Abdourahamne Ndiaye, conseiller spécial de Macky et secrétaire administratif de l’Apr, et le député Abdou Mbow, porte-parole adjoint de l’Apr font aussi partie du laboratoire politique du chef de l’Éttat.

Aminata Touré et Dionne, la lucidité

Les deux anciens Premiers ministres occupent une place de choix dans l’entourage officieuse de Macky Sall. Ils rassurent pour leur lucidité dans l’analyse.