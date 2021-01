Kébèmer : 34 morts dénombrés sur la Rn2 : Les populations réclament des ralentisseurs

Les habitants de Ndiaye Thioro (commune de Ndande, département de Kébémer) étaient dans la rue pour réclamer des ralentisseurs après plusieurs accidents mortels survenus sur la route nationale n°2 (RN2 – Dakar-Saint Louis) qui traverse leur village.

“Cela fait des années que nous réclamons des ralentisseurs sur cette artère dangereuse. Vendredi, cette route a encore enregistré deux morts et quatre blessés graves suite à l’accident qui s’est produit à la sortie de Ndande, dans le département de Kébémer. Des élèves ont été fauchés par un camion”, a dénoncé le porte-parole du jour des populations au micro de Louga Web Media.

Selon ces populations en détresse, plus d’une trentaine de personnes ont perdu la vie par accident sur cette route. “Actuellement, on dénombre plus de 34 personnes qui ont perdu la vie dans cet axe très ‘’accidentogène’’. Il y a déjà eu de nombreux accidents sur cette voie, dont plusieurs mortels. Cela fait des années que nous dénonçons la dangerosité de cette artère que les voitures et camions arpentent à vive allure”, rapportent-elles. Avant d’ajouter:

“L’école et le marché hebdomadaire qui se situent sur cette partie du village manquent de signalisations. Nous réclamons des ralentisseurs pour empêcher la vitesse excessive des véhicules qui menace les piétons au quotidien”.

Leral